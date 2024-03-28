Tarihi Veli Paşa Hanı içerisinde oluşturulan Şehir Müzesi geçmişten günümüze ışık tutuyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2019 seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. Şehir Müzesi projesi, Tarihi Velipaşa Hanı’nda açıldı. Şehir Müzesi Ramazan Ayı boyunca sabah 09.00’dan akşam 19.00’a kadar gezilebilecek. Girişin ücretsiz olduğu müzede, Çorum'un tarihine ve kültürüne dair zengin bir içerik sunuluyor.



Hatti’lerden başlayarak günümüze kadar şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan eserlerin sergilendiği müzede, tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime kadar şehre dair öğeler bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ve tescillenen müze, şehrin geçmişini gelecek nesillere aktarma misyonunu üstleniyor. Ayrıca, müzeye yapılan bağışlar sayesinde şehrin büyüklerinden kalan ve tarihi öneme sahip eşyalar da sergileniyor. Şehir Müzesi, ziyaretçilere şehrin 8 bin yıllık tarihini balmumu heykelleri ve diğer sergileme yöntemleriyle canlı bir şekilde sunuyor.

İki önemli proje tamamlandı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatlerinden olan iki önemli projeyi daha bu hafta tamamladıklarını belirterek “2019 seçimlerine girerken çok sayıda vaadimiz vardı. Bunların nerdeyse tamamına yakınını gerçekleştirmeyi Rabb'im bize nasip etti. Onlardan 2 tanesini de bu hafta içerisinde açıyoruz. Cuma günü saat 14.00’te Hayvan Hastanemizi açıyoruz. Yine 2019 vaatlerimizden bir tanesi de şehrimize bir müze kazandırmaktı. İlimizin tarihini, kültürünü, geçmişini, bugününü anlatan çok güzel bir şehir müzesini tarihi Veli Paşa Hanı içerisinde oluşturduk.” dedi.

Çorum'un tüm tarih serüveni sergileniyor

Hatti’lerden başlayarak günümüze kadar Çorum'un tüm tarih serüvenini Velipaşa Hanı’ndaki 15 oda içerisinde sergileneceğini ifade eden Başkan Aşgın, “Tarımdan, sanayideki gelişmelere, sağlık alanından, eğitim alanına ve el sanatlarına kadar şehrimizin dünden bugüne taşıdığı birçok eşya burada sergileniyor. 8 bin yıllık tarih içerisinde ön plana çıkmış, şehrimizin yetiştirdiği değerleri balmumu heykelleriyle beraber görebilirler.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay aldı



Şehir Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da onayını aldığını belirten Başkan Aşgın “Sadece şehir müzesi tabela astığımız bir yer değil. Kültür Bakanlığı’ndan buranın özel bir şehir müzesi olduğuyla ilgili onayımızı aldık. Dolayısıyla tescilli bir müzemiz var. Şu an birçok eseri burada hemşehrilerimiz görebilir. Dünden bugüne birçok farklı alanda bizim kültürümüzü, tarihimizi, Çorum'un yaşadığı objeleri, eşyaları görebilirler.” dedi.

Çorum halkına çağrı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir müzesine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulundu. Başkan Aşgın “Herhangi bir şekilde hemşerimizin elinde büyüklerinden kalmış elinde bir eseri varsa o eseri ya da eşyayı müzemizde geleceğe taşıyabilirler. Çorum'un kültür hayatına katkıda bulunabilirler. Şu anda da birçok hemşehrimiz buraya tarihi nitelikteki eseri getirdi, onların eserlerini burada teşhir ediyoruz.” diye konuştu.