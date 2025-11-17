Azerbaycan’dan ülkemize dönerken Gürcistan’da düşen askerî kargo uçağı kazasında şehit olan Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için bugün Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.

Mevlid programı bugün Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin memleketi olan Çorum’un Yaydiğin Köyü’nde gerçekleştirilecek.

Protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katılacağı ve öğle namazının ardından gerçekleştirilecek olan mevlid programına şehidimizin ailesi tarafından tüm Çorum halkı davet edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK