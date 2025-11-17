Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

“Hilalin emrinde, hakikatin izinde” sloganıyla 81 ilden delegelerin katıldığı kongrede 1083 delege oy kullandı. Kurucu Genel Başkan Fatih Erbakan, kullanılan oyların 1078'ini alarak geçerli oyların tamamıyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kongrede partililere hitap eden Genel Başkan Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde “Yeniden büyük Türkiye’yi kuracaklarını” belirterek önemli mesajlar verdi. Erbakan, kongreyi bir dönüm noktası olarak niteleyerek: “Bugün bu mahşeri kalabalıkta çelikleşme kongremizi yapıyoruz. Bugün iktidara yürüyüş kongremizi yapıyoruz. Bugün milli görüşün şahlanış kongresini yapıyoruz” dedi.

Partinin 7 yılda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Fatih Erbakan, 650 bini aşkın üyeyle Türkiye’nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olduklarını hatırlattı.

Öte yandan birçok siyasi parti ve yabancı misyon temsilcisinin katıldığı kongrede yeni MYK ile MKYK’da belirlendi. Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla MYK üyeliğine seçilirken, YRP önceki dönem İl Başkanı Yakup Taş ile hemşehrimiz Ferhat Uysal ise MKYK’ya girdi.

