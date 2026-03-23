Çorum’un tanınmış simalarından Akgönül Gıda sahibi Kamil Akgönül’ün oğlu Sefa Akgönül’e ait “Sefa Akgönül Gayrimenkul” dualarla açıldı.

Gülübibey Mahallesi Cemilbey Caddesi 133/A adresinde faaliyet gösteren Sefa Akgönül Gayrimenkul’ün açılışına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

İşyeri sahibi Sefa Akgönül, sektörde güven, kalite ve profesyonellik anlayışıyla hizmet vereceklerini bildirerek, açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.