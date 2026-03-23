Çorum’da bir hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak’ta plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK