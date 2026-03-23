Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve bir öğretmenin kelepçelenerek gözaltına alınmasıyla gündeme gelen olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan, yaşanan sürecin yalnızca bir yargı meselesi olmadığını, aynı zamanda eğitim sistemindeki ciddi sorunları da gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tutuklanan Ramazan Avuşmak vakasına değinen Doğan, ortaya çıkan tablonun hukuk devleti ilkeleri ve eğitimci onuru açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

"ÖĞRETMENLER HEDEF HALİNE GELİYOR"

“Öğrencinin beyanı esastır” yaklaşımının yanlış uygulandığında ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini belirten Doğan, somut delillerle desteklenmeyen iddiaların öğretmenleri hedef haline getirdiğini söyleyerek, birkaç öğrencinin dilekçesiyle yıllarını eğitime adamış bir öğretmenin peşinen suçlu ilan edilmesinin, masumiyet karinesinin ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Doğan, öğretmenlerin korunmasının yalnızca bireysel bir mesele olmadığını belirterek, “Öğretmeni korumayan, iddiaları süzgeçten geçirmeden doğru kabul eden her yaklaşım, ülkenin geleceğini de hedef almaktadır” dedi.

Adaletin herkes için gerekli olduğunu vurgulayan Doğan, öğretmenlere yönelik asılsız iddiaların hukuk önünde karşılık bulması gerektiğini ifade ederek, eğitim ortamının huzur ve saygınlığının yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.