“Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar” yarışmasında dereceye giren Çorumlu öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’dan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar” yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Törende konuşan Cemil Çağlar, gençlerin ortaya koyduğu tasarımların milli teknoloji hamlesine duyulan inancın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Buna göre Ortaokul kategorisinde “Özel Gün Kartı Tasarımı” alanında Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alperen Yıldırım birinci, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Beyza Eker ikinci, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Berra Dölcü ise üçüncü olmayı başardı.

Lise kategorisinde ise “Tişört Tasarımı” alanında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Altuğ Tahta birincilik elde etti. Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencisi Derin Derindere ikinci, Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Sudenaz Keskin ise üçüncü oldu.

Muhabir: SELDA FINDIK