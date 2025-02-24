Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar ve Gençler (kız-erkek) Satranç İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 42 takımdan 256 sporcu olmak üzere rekor bir katılım oldu.

İki gün süren satranç takım yarışmaları sonunda yıldızlar genel kategorisinde 23 Nisan Ortaokulu B takımı birinci olmayı başarırken, Yunus Emre Ortaokulu ikinci, Çorum Ada Koleji üçüncü, 23 Nisan Ortaokulu A takımı ise dördüncülüğü elde etti. Yıldız kızlarda ise şampiyonluk kupası Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımının olurken, Osmancık Nene Hatun Ortaokulu ikinci, 23 Nisan Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek B takımı dördüncü oldu.

Gençler genel kategorisinde ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi B takımı birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Sungurlu Fen Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı. Genç kızlarda Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçların ardından Nisan ayında gerçekleştirecek olan grup birinciliğinde Çorum’u yıldızlar genelde 23 Nisan Ortaokulu, yıldız kızlarda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ile Osmancık Nene Hatun Ortaokulu, gençler genelde 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, genç kızlarda ise Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil etmeye hak kazandı.