Demokrat Parti Çorum Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Ahmet Damar, köklü bir misyonun temsilcisi olan partide, memlekete hizmet için siyasi mücadele verdiklerini, çıkar peşinde koşmadıklarını belirterek, kendilerine çamur atmaya kalkışanları aynaya bakmaya çağırdı.

Kişisel çıkar için parti değiştiren veya partisini milyon dolarlara satan insanlardan olmadıklarını ifade eden Ahmet Damar, “Adalet deyip de tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden değiliz” dedi.

Demokrat Parti misyonunun, Türkiye’yi limanlar, rafineriler, santrallar, fabrikalarla donattığını, mevcut iktidarın ise ülkeye kazandırılan bütün kurumları sattığını anlatan Ahmet Damar, emekliye hak ettiği maaş zammını yapmayıp israfa devam edenlerin, vatandaşı ekmek ve et kuyruğuna mahkûm ettiklerini belirterek, “Bizim misyonumuz; üretmezsek tükeniriz, yapmazsak batarız…Halka hizmeti Hakka hizmet olarak görürüz.” ifadesini kullandı.