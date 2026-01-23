Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında, 25 Ocak Pazar günü Sarıyer’e konuk olacak. Kırmızı-siyahlı takım, İstanbul temsilcisiyle 7.kez karşılaşacak.

3 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Sarıyer’le bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü kazanan Çorum temsilcisi, 3’ünde de berabere kalarak İstanbul ekibine hiç yenilmedi.

Arca Çorum FK, galibiyetlerde olduğu gibi gollerde de Sarıyer’e bariz bir üstünlük sağladı. Sarıyer filelerini 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

REKABET GALİBİYETLE BAŞLADI

Arca Çorum FK ile Sarıyer ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 14.haftada İstanbul’da oynanan maçı Arca Çorum FK 2-0 kazanırken, 31.haftada Çorum’da oynanması gereken maç, koronavirüs salgınından dolayı liglerin sonlandırılması üzerine iptal edildi.

ÜST ÜSTE İKİ BERABERLİK

İki takım, 2020-2021 Sezonunda yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 1-1’da İstanbul’da oynanan maç 1-1, 38.haftada Çorum’da oynanan maç ise 0-0 sona erdi.

TARİHİ FARK

Arca Çorum FK ile Sarıyer, 2021-2022 Sezonunda bu kez 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. 9.haftada Çorum’da oynanan maçı 5-0 kazanan Arca Çorum FK, rekabetteki en farklı galibiyetini aldı. 28.haftada İstanbul’da oynanan maç ise 1-1 bitti.

1.LİGDEKİ İLK MAÇI DA ÇORUM ALDI

İki takım, bu sezon ise Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde yer alıyor. Ligin 3.haftasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçı Arca Çorum FK 24.dakikada Pedrinho, 90+5.dakikada da Eze’nin penaltı golüyle 2-1 kazandı. Sarıyer’in golü ise 83.dakikada Dembele’den geldi.