Türkiye Ju Jitsu Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 17-20 Ocak tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum’u Kaplanlar Fight Clup sporcuları temsil etti.

Şampiyonaya hem antrenör hem de sporcu olarak katılan İrfan Sönmez fighting ve contak kategorisinde altın madalya kazanırken, newaza kategorisinde ise gümüş madalya aldı. Fadime Topal ise fighting ve nogi kategorisinde gümüş, newaza kategorisinde ise bronz madalya kazandı. Türkiye üçüncülüğü kürsüsüne çıkan Eren Ataker ise newaza ve nogi kategorisinde bronz madalya, Türkiye ikincisi Eyüb Salih Barin ise nogide gümüş madalya, newazada ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Toplamda 4 sporcu ile 11 madalya kazanan Kaplanlar Fight Clup sporcuları daha önceki turnuvalarda olduğu gibi bu turnuvada da Çorum’un gururu oldular.