Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Sarıkamış şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okutacak.

Sarıkamış‘ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit vermiştik. 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak ölmüştü.

Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, yarın Abdibey Camiinde öğle namazı öncesi Sarıkamış şehitlerinin ruhu için mevlid okutacaklarını, daha sonra ise helva dağıtımı yapacaklarını bildirerek, “108 yıl önce bugün Sarıkamış'ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun. Korkusuzca ölüme yürüyen kefensiz kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız! Kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

İlhan Kılıç, Çorum halkını Mevlid-i Şerif programına davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

