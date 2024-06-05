Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile Şapinuva Örenyeri Kazı Başkanı Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Önder İpek biraraya gelerek hem yapılan kazı çalışmalarını görüştü hem de Şapinuva örenyerinin tanıtımı kapsamında gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Hitit Medeniyeti’ne dini, idari ve ticari olarak başkentlik yapmış olan Şapinuva’nın tarihini araştırmak adına 1990 yılından beri sürdürülen kazıların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı İsbir, burasının tanıtımına yönelik Hitit Üniversitesi ile işbirliğinde çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

Görüşmede Dr. Önder İpek, HİTÜ tarafından hazırlanan ve örenyerinin tanıtımı için hazırlanan Şapinuva Parası ve Lotus Çiçeği rozetini Başkan Taner İsbir’e iletti.

Editör: HABER MERKEZİ