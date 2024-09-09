Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Taner İsbir, Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Yazgı’ya ilçenin ilçesinin istek ve taleplerini de iletti.

İsbir, Şapinuva ören yerinin ışıklandırılması ve ilçenin içmesuyu şebekesinin yenilenmesi projeleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı’ya taleplerini ileterek; “Hazırlamış olduğumuzu projeleri kendilerine sunduk ve projelerimizin gerçeklemesi için kaynak arayışlarımız devam ediyor. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ