Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in başkanlığını yapmış olduğu Şapinuva Kadeş Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan proje ile Ortaköylü öğrenciler için müzik sınıfı hazırlandı.

Müziğin ruhun gıdası olduğunu kaydeden İsbir, başkanlığını yaptığı Şapinuva Kadeş Yerel Eylem Grubu tarafından bir proje oluşturduklarını kaydederek, “İlçede eğitimlerini sürdüren öğrenciler için bir müzik sınıfı oluşturduk.

10 adet gitar, 10 adet bağlama, 5 adet keman ve 3 adet nota sehpası tedarik ederek kendilerine hediye ettik. İnşallah öğrenci kardeşlerim bu sayede müzik yeteneklerini geliştirecek ve daha keyifli vakitler geçirecek. Bu vesile ile projenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna ve onların nezdinde de TKDK İl Koordinatörümüz Mustafa Mansur Yalvaçer’e teşekkür ediyorum. Müzik sınıfımız ve müzik enstrümanlarımız öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK