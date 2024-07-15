Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, demokrasi ve aydınlık geleceğe yönelik olarak, FETÖ'ye bağlı vatan hainlerinin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmasıyla şanlı tarihe kara bir leke çalınmak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve omuz omuza demokrasiyi savunan vatandaşların tarihi bir mücadele verdiğini kaydeden Milletvekili Oğuzhan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz, tarihi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir milli destan, irademizi test etmek isteyenler için mutlak bir uyarıdır. 15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bu onur çok az millete nasip olur. Bizde denizler, bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez. Böyle aziz bir milletin ferdi olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun.

Türkiye içerde ve dışarda kurulan tuzakları bozmaya, hedeflerine doğru daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu topraklar kendisine ihanet edeni barındırmaz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz bize ihtiyaç duyulan Çanakkale ruhunun her zaman yeniden canlandığını gösterdi. Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır.

Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi. Minnettarız. 15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum.”

Editör: SELDA FINDIK