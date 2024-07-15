Milletvekili Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2053-2071 vizyonuyla yapılan ekonomik atılımlar, milli ve yerli teknoloji hamleleri, bölgesinde ve dünyada güçlü, tam bağımsız bir Türkiye’yi doğurduğunu belirterek, “Türkiye’nin mücadele ruhu, sadece ülkemiz için değil, mazlum coğrafyalar için de yeni bir umut olmuştur. Büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler ülkemizin ve milletimizin önünü kesmek için içimizdeki hain işbirlikçi terör örgütü ile birlikte 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundular” dedi.

“HALKIMIZ TÜRKİYE GEÇİLMEZ DİYEREK

NET BİR MESAJ VERMİŞTİR”

“15 Temmuz gecesi milli iradeye canı pahasına sahip çıkan halkımızın kahramanlığına ve FETÖ'cü hainlerin ve destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünya tanık olmuştur” diyen Ahlatcı, “Hain darbe girişiminde milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek göğsünü tanklara, uçaklara ve mermilere siper ederek devletimizin, hükümetimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu net bir şekilde göstermiştir. FETÖ ihanet şebekesi ve onların işbirlikçilerine Türkiye’nin her sokağında olduğu gibi Çorum'da da milletimiz 253 şehit vererek Türkiye Geçilmez diyerek işgal kuvvetlerine net bir mesaj vermiştir” şeklinde konuştu.

“KOYNUNUZDA BESLEDİĞİNİZ YILAN

DÖNÜP BİR GÜN SİZİ DE SOKACAKTIR”

Milletvekili Ahlatcı, “Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz AK Parti hükümetlerimiz tarafından kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. AK Parti hükümetlerimizin aldığı kararlar darbe kalkışmasında bulunanlar için dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaklardır. Dini ve manevi değerlerimizi istismar ve tahrif eden bu ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ile Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ’ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ