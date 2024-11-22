ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, sanayi sitesindeki kirliliğin sanayi esnafı veya Çorum Belediyesi’nin temizlik çalışmalarıyla ilgili olmadığını, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bu konuda üzerine düşeni görevi fazlasıyla yaptığını söyledi.

Asıl sanayiye dışardan gelen kişilerin sanayide neden bulunduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Pehlivan, “Asıl sorulması gereken soru nasıl kirlendi değil, bu grupların sanayide ne işi var olmalıdır” dedi.

Ayrıca şahsının çıraklık yaptığı dönemden bu yana süregelen sanayi sitesindeki güvenlik probleminin artık ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Pehlivan, “Malımıza zarar geldi, canımıza zarar geldi. Şimdi sıra yeşil alanlarımıza ve sosyal donatılarımıza geldi. Daha ne olması gerekiyor?” diye sordu.

“Türkiye’de örnek gösterilen Çorum sanayisinin diğer illerde ki sanayi sitelerinden neyi eksik?” diye konuşan Pehlivan, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen güvenlik nizamiyesi çalışmalarının akıbetinin ise hala belirsiz olduğunu kaydetti.

Pehlivan, sanayinin ve sanayicinin öncelikli sorunu olan sanayi sitesinde güvenlik ve nizamiye çalışması ile ilgili olarak ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü, Oda Başkanı Necmettin Uzun’u, KSS Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balabanı’ı, birliğe bağlı tüm oda başkanlarını ve tüm esnafları işbirliğine davet etti.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan son olarak, “Bizler oto sanayiciler olarak yapılacak her çalışmada üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek, çözüm odaklı bir duruş sergiledi.

Editör: Haber Merkezi