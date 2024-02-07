Raporda yer alan bilgilere göre, hizmet yeri denetimi olarak binalarda kullanılan ve her yıl periyodik kontrolü yapılan asansörlerin teyit kontrolü, yine binalarda asansörlerin düzenli olarak her ay bakımını yapan asansör yetkili servis hizmet yeri denetimleri, LPG yakıt sistem tadilatı hizmet yeri gözetimi olarak da yeni montajı (imalatı) yapılan asansörlerin asansör ilk tescil muayenelerinin yapıldığı belirtildi.

Çorum ili ve ilçelerinde elektrikli ekipman satan işyerleri, ATEX ürünleri (akaryakıt dispenser tabancası, madenci lambası, metan sensörü, armatür, gaz alarm cihazı), beyaz eşya online enerji etiketi, gaz yakan cihazlar, traktörler kapsamında bunları satan işyerleri ziyaret edilerek yeni yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelikler hakkında satıcı bilgilendirme çalışmaları yapıldığına dikkat çekildi.



Raporla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllık denetim programı kapsamında belirlenen ürünlere yönelik olarak Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetçi personeli tarafından denetimler gerçekleştirilmekte olup, ayrıca ALO130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikâyet Hattına yapılan bildirimler ile CİMER ve İl müdürlüğümüze bizzat dilekçe ile yapılan ihbar ve şikayetler de dikkate alınarak varsa uygunsuzluğun giderilmesi için çalışma yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır.”

“ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU HÜKÜMLERİNE

GÖRE İDARİ VE CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI”

“Tamir ayar ve muayene servislerinde toplamda 17 işyeri denetimi, Akaryakıt ve LPG istasyonlarında toplamda 2970 adet Akaryakıt, LPG ve Adblue sayacın denetimi, Tartı aletlerinde toplamda 431 adet tartı aletinin denetimi, 3831 elektrik sayacının, 5 adet su sayacının, 40 adet taksimetrenin, 5 adet takograf cihazının, 10 adet Egzoz emisyon ölçüm cihazı, 72 adet işyerinde hazır ambalajlı mamulün denetimi yapılmış olup, uygun olmayan ölçü ve tartı aletleri ile ilgili 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanmıştır.”

“YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

“Bakanlığımızca İl Müdürlüğümüzün görevlendirildiği yatırım teşvik belgesi (KDV istisnası, Sigorta primi işveren desteği, yatırım yeri tahsisi, Gümrük vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi) ile ilgili yatırım tamamlama ekspertiz işlemleri kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında 4 adet firmada Yatırım Tamamlama Ekspertiz işlemi gerçekleştirilmiştir.”



104 ADET İŞLETMEYE İLK DEFA SANAYİ SİCİL BELGESİ DÜZENLENDİ

01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamında Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden 104 adet işletmeye ilk defa Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. 236 adet işletmenin vize işlemi gerçekleştirilmiş, 368 adet işletmenin değişiklik (Kapasite raporu değişikliği, adres bilgisi değişikliği, unvan değişikliği başvurusu, nevi değişikliği/şirket birleştirmesi/şirket devri başvurusu, iptal edilen belgenin yeniden aktifleştirilmesi başvurusu) talebi onaylanmış, 1150 adet işletmenin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetveli kontrolü yapılarak onaylanmış ve yine Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden yapılan 108 adet iptal başvurusunun incelenmesi sonucunda 106 adet işletmenin Sanayi Sicil Belgesi iptal edilmiştir. İlimizde hali hazırda Sanayi Sicil Belgeli 1150 adet işletme faaliyette bulunmaktadır.

01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt, iptal ve genel kontrol kapsamında 350 adet işletme farklı gün ve saatlerde ayrı ayrı ziyaret edilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri ile ilgili yıllık denetimler ile diğer iş ve işlemler yürütülmektedir. İlimiz genelinde 3 adet Karma OSB (Organize Sanayi Bölgesi) bulunmaktadır. İl Merkezinde 1977 yılında kurulmuş olan 1 adet Organize Sanayi Bölgesi mevcut olup, 665 Hektar alan içindeki mevcut ve tevsi alanlarda 236 adet sanayi parseli bulunmakta olup, tahsis edilmiş toplam parsel sayısı 232 adettir. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 157 adet iş yeri faal olup 9519 kişiye istihdam sağlanmaktadır.”

İLÇELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

“Sungurlu ilçemizdeki 2001 yılında kurulmuş olan, 487 hektar alan içerisindeki OSB’de (Organize Sanayi Bölgesi) ise 63 sanayi parsel den 56 adet parsel tahsisi yapılmış olup, 9 adet işyeri faal 391 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Osmancık OSB (Organize Sanayi Bölgesi) 2015 yılında kurulmuş olup, 47 hektarlık alanda 24 sanayi parseli mevcut olup, bu parsellerden 19 adet parselin tahsisi yapılmıştır. Osmancık Organize Sanayi Bölgesinde 7 adet işyeri faal olup 624 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

İskilip ilçemizde 2023 yılında Mera vasıflı 75 Ha. alanda OSB kurulması için yer seçimi talebinde bulunulmuş olup, Mera vasıf değişikliği yapılarak İskilip OSB dosyası Sicil numarası almak üzere 2023 yılı Aralık ayında Bakanlığımıza iletilerek kurulması sağlanmıştır.

Alaca ilçemizde yaklaşık 506 Ha. Mera ve tarla vasıflı alanda OSB kurulması için yer seçimi talebi 2023 yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımıza iletilmiş olup, yer seçim çalışmaları yapılması yönünde Bakanlığımızdan cevap gelmiştir.

Merkez ilçede bir adet olmak üzere, Sungurlu, Osmancık, Alaca, İskilip, Kargı ve Bayat ilçelerinde birer adet sanayi sitesi bulunmakta olup, Makine sektöründen Gıda sektörüne, Mobilya sektöründen Plastik Sanayiye, Kimya sektöründen Medikal sektöre kadar birçok alanda üretim yapılmaktadır.”