Türkiye’de sanayi üretimi yıllık yüzde 7, aylık ise yüzde 5 oranında arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ