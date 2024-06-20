Yapılan işbirliği ile öğretim elemanlarının, personel ve öğrencilerin girişimcilik alanında gelişimlerine destek olunması hedeflenirken, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kadınlar ve gençlere yönelik eğitim, seminer, panel ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek.

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, Hitit Üniversite işbirliği ile daha önce girişimcilik, mentorluk ve rol modellik gibi alanlarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Bu hizmetlerin daha profesyonel bir şekilde ilerlemesi ve öğrencilerin taleplerini daha net bir şekilde iletebilmesi için işbirliği resmileştirilirken, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir protokol imzalandı.

Gerçekleşen görüşmede Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Yönetim Kurulu üyeleri Nilüfer Akın, Girişimci Liderler Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Safa Hoş, TSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Neslihan Koç, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu, İcra Kurulu Üyesi Zeynep Mertek ve TSO Avrupa İşletmeler Ağı Proje Koordinatörü Sezin Yılmaz yer aldı.

İmzalanan protokol ile birlikte, Hitit Üniversitesi ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmayı ve gençler ile kadınların girişimcilik yolculuklarında yanlarında olmayı amaçlıyor.