Konu ile ilgili bir açıklama yaparak Sanayi Sitesi esnafına duyuruda bulunan Hıdır Balaban, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sitede kapsamlı bir temizlik yapılacağını söyledi.

Balaban açıklamasında önümüzdeki haftadan itibaren Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı çalışma için Belediye yönetimi, birimleri ve ekiplerine teşekkür ederken; “Ekiplere yardımcı olmak için cadde ve sokaklardaki park edilmiş araçların ve hurdaların sahipleri tarafından kaldırılması önemle rica olunur. Temiz bir ortamda çalışmak hepimizin arzusu. Lütfen ekiplerimize yardımcı olalım. Üyelerimiz ve tüm esnaf camiasına kazasız belasız hayırlı işler dileriz” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi