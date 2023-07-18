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Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta sonları sanayi sitesinde yürüttüğü temizlik ve bakım çalışmalarına sanayi esnafından teşekkür ise gecikmedi.

Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait araç ve ekiplerin sitenin dört bir yanında yaptığı temizlik çalışmalarına Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da eşlik etti.

Çorum Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri tarafından baştan aşağıya temizlenen sanayi sitesi pırıl pırıl olurken, sanayi esnafı ise belediyenin temizlik çalışmasından oldukça memnun kaldı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafların daha sağlıklı ve güzel bir ortamda faaliyet göstermelerini sağlayan ve Oda olarak her türlü talep ve isteklerini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Oda olarak sanayi sitelerinin daha yaşanabilir olması için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini ifade eden Uzun, esnaf dostu bir Belediye Başkanı ile çalışmaktan da oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Belediyeden Oda olarak ne talep ettilerse hiçbir zaman geri çevrilmediklerini vurgulayan Uzun, tüm belediye idareci ve çalışanlarına minnettar olduklarını kaydetti.

Bu arada Çorum Belediyesi’nin Çorum Sanayi Sitesi’nde devam eden yol çalışmaları da esnafı memnun etti. Necmettin Uzun, Sanayi Sitesi 17. Cadde ve Mimar Sinan 9. Cadde’deki 1.800 metre uzunluğundaki yolda çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine kolaylık dilerken, bu çalışmalarından dolayı da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ayrıca teşekkür etti.