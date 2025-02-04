Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, site sakinlerinden, AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Elvan Zorlu, AK Parti önceki il başkan yardımcılarından Adnan Tığlı ve önceki Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek Sanayi Sitesi’nin sorunlarını görüştüler.

Ziyaretten sonra ÇORUM HABER’e bilgi veren Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, Emniyet Müdürü Pehlivan’a kendilerine gösterdiği samimi ve yapıcı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederek, Sanayi Sitesi’nin bundan böyle daha güvenli bir yer haline geleceğini söyledi.