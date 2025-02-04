Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Birlik Gecesi, 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.

Dernek Başkanı Arap Filiz, Başkan Yardımcısı Alaattin Yıldırım ve gazeteci-sunucu Servet Mete, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdiler.

Gecede, Çorumlu ünlü halk müziği sanatçısı Canan Başkaya sahne alacak.

Programın sponsorlarından, Ankara’da yaşayan hemşehrimiz Halis Durkaya, bugün CHP’ye geçecek olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Çankaya önceki İlçe Başkanı, eski Milli Futbol Hakemi Selçuk Dereli ile birlikte geceye katılacak.

Canan Başkaya

Halis Durkaya, Cemal Enginyurt ve Selçuk Dereli…