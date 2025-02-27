Çorum Belediyesi’nin “2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri” önceki gün, Bedesten’de, Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı’nın açılışı ile başladı.

Ardından, sanatta “kadın eli”ni yansıtan Çorumlu Kadın Ressamlar Resim Sergisi, Belediye Sanat Galerisi’nde açıldı.

Bu açılışta, Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk de kadın ressamlarla bir araya geldi.

Yukarıdaki toplu fotoğraf, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, kadın-erkek eşitliğinin simgesi olmuş, tarihin en görkemli kadın figürlerinden Hitit Kraliçesi Puduhepa’ya ve uygarlık başkenti Çorum’a yakışır bir tablo oluşturdu.