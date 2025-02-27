Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Yaş Pasta Süsleme Yarışması”, okulun çok amaçlı salonunda yapıldı.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulundan da 4 öğrenci etkinlikte yer aldı.

Onbir grupta 22 öğrencinin yeteneğini sergilediği yarışmada, doğa figürlerinin resmedildiği pasta ile Caner Demir ve Ahmet Talha Koç birinci oldu. İkinciliği Arda Yüksel ile Türkeş Yılmaz, üçüncülüğü ise Azra Nur Alabay ile Gül Kader Akman elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ile para ödülü, ayrıca tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.