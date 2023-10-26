Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet'in 100.kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "100.Yıl Cumhuriyet Kupası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası" sona erdi. Özel Çorum Doğa Koleji şampiyonluk ipini yenilgisiz göğüsledi.

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada, ilk maçında Sungurlu Belediye'yi 3-0, ikinci maçında Özel Çorum Bahçeşehir Koleji'ni 3-1 yenen Özel Çorum Doğa Koleji, son maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ilk maçında Özel Çorum Bahçeşehir Koleji'ne 3-1, Sungurlu Belediyespor'a ise 3-0 yenildi.

Özel Çorum Doğa Koleji ile Başöğretmen Anadolu Lisesi arasında, son gün Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Doğa Koleji açık ara üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 25-11, ikinci seti 25-12, üçüncü seti ise 25-16 alan Çorum Özel Doğa Koleji, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 9'a çıkartan Özel Çorum Doğa Koleji yenilgisiz olarak şampiyonluk kupasına uzanırken, 3 puanda kalan Başöğretmen Anadolu Lisesi üçüncülük kupasını aldı.

Turnuvada, Sungurlu Belediye ikinciliği, Özel Bahçeşehir Koleji ise dördüncülüğü elde etti.



Sungurlu Belediye ikincilik

kupasıyla teselli buldu: 3-0

Cumhuriyet'in 100.kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "100.Yıl Cumhuriyet Kupası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası"nda şampiyonluğu Çorum Özel doğa Koleji'ne kaptıran Sungurlu Belediyespor, ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvanın açılış maçında Çorum Özel Doğa Koleji'ne 3-0 yenilen Sungurlu Belediye, ikinci maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi'ni 3-0'la geçerek ilk galibiyetini alırken, son maçında Özel Çorum Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta, ilk seti 25-20, ikinci seti 25-22, üçüncü seti de 25-16 alan Sungurlu temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 6'ya çıkarttı ve ikincilik kupasının sahibi oldu. Özel Çorum Bahçeşehir Koleji ise dördüncülüğü elde etti.

Bahçeşehir Koleji, ilk maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi'ne 3-1, ikinci maçında ise Özel Çorum Doğa Koleji'ne yine 3-1yenildi.