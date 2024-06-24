Çorumlu milli badmintoncu Mehmet Can Töremiş, katıldığı bir turnuvayı daha madalya ile tamamladı. Töremiş, sakatlığı nedeniyle çekildiği turnuvada üçüncü oldu.

Sırbistan’ın Novi Sad Şehrinde düzenlenen ‘Serbian U17 International Turnuvası’nda milli formayı giyen Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcusu Mehmet Can Töremiş, tek erkekler kategorisinde önüne gelen rakiplerini bir bir devirdi.

Çeyrek final müsabakasında, sağ ayak bileğinden sakatlanan Mehmet Can Töremiş, buna rağmen müsabakayı kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

DEVAM

EDEMEDİ

Milli Takım sağlık ekibi, bileğinde esneme olan Mehmet Can Töremiş’in şampiyonaya devam etmesinin haftaya Bulgaristan’da yapılacak turnuva ve ardından Avrupa şampiyonası öncesi risk olacağı yönünde rapor vererek Çorumlu sporcunun turnuvaya devam etmemesi gerektiğini önerdi. Bunun üzerine yarı final müsabakasına çıkmayan Mehmet Can, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve Sırbistan’dan bronz madalya ile döndü.

Mehmet Can’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve haftaya Bulgaristan’da yapılacak uluslararası turnuvada oynayabileceği belirtildi.

TÜRKİYE

ŞAMPİYON

Çorumlu antrenör Murat Eren Güngör’ün de teknik kadroda görev yaptığı Türk Milli Takımı, 5 kategorinin 4’ünde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu Elifnur Demir turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

KATKIDA

BULUNANLARA

TEŞEKKÜR

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi Barış Boyar, Osmancık gibi küçük ölçekli bir ilçede yapılan çalışmaların karşılığını almaya devam ettiklerini belirterek, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.