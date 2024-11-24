16 takımın katılımı ile start alan daha sonra 4 takımın Play-Off mücadelesi verdiği U14 Futbol Ligi’nde heyecan sona erdi. Geçtiğimiz hafta en yakın rakibi Mimar Sinanspor’u farklı mağlup ederek son hafta maçları öncesi şampiyonluğunu ilan eden Vefaspor, son hafta maçında Osmancık Kandiberspor ile karşı karşıya geldi.Mimar Sinan Sahası’nda karla kaplı zeminde oynanan karşılaşmayı Osmancık Kandiberspor 3-1 kazanarak hem şampiyon Vefaspor’a ilk yenilgisini tattırdı hem de +1 gol averajına ulaşarak sezonu üçüncü olarak tamamladı.

MİMAR, GENÇLERİ 2 GOLLE GEÇTİ

Vefaspor-Osmancık Kandiberspor maçı öncesi sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Mimar Sinanspor ise Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Mimar Sinanspor ilk yarıda attığı 2 golle 2-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından Vefaspor sezonu 15 puanla tamamlayarak şampiyon olurken, 12 puanla Mimar Sinanspor ikinci, 6 puanlı iki takımdan Osmancık Kandiberspor +1 gol averajı ile üçüncü, Gençlerbirliği ise dördüncü olarak tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Vefaspor-Osmancık Kandiberspor maçının ardından Mimar Sinan Sahası’nda kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Sevinç, Lozanspor Kulübü Başkanı Adem Mert ve aileler katıldı.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupaları sırayla takdim edildi.