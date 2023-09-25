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İlerlemiş yaşına rağmen Jujitsu branşında Çorum'a 2 altın madalya kazandırarak tarihe geçen başarılı sporcu 22-26 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gidememe tehlikesi ile karşı karşıya. Çocukluk yıllarında kick boks branşına gönül veren daha sonra Jujitsu branşı ile tanışan ve bu branşta sayısız başarılar elde eden tecrübeli sporcu Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Hırvatistan'dan madalya ile dönmeyi hedefleyen İrfan Sönmez, federasyonun talebi nedeniyle şampiyonaya sponsor destekli gitmesi gerekiyor. Ancak gelinen süreçte şampiyon sporcu tüm arayışına rağmen kendisini Avrupa Şampiyonası'nda destekleyecek sponsoru henüz bulamadı.

Sponsor bulamaması nedeniyle şampiyonaya katılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalan İrfan Sönmez'in önümüzdeki 10 gün içerisinde sponsor bulamaması durumunda şampiyonaya katılamayacak.