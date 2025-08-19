Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Yarı Final Grup Birinciliği Karabük’te yapıldı. Koray Akıncı, Veli Yakup Yılmaz, Hasan Ballı, Kerem Arsın Coşar, Aykut Efe Kara, Baturay Köşkerler, M.Sarp Alacalı, Y.Emre Sağır, İbrahim Demiray, Kayra Kancı, Uğur Buğra Çınar ve Ömer Haşim Kılıç oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum erkek takımı ilk maçında Düzce’yi 78-39, ikinci maçında ise zor da olsa Amasya’yı 60-58 mağlup etti. Son maçında Artvin ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da 71-20 kazanarak 3’de 3 yaptı ve grubu şampiyon tamamladı.

Çorum’un yıldız 12 dev adamı 25-31 Ağustos tarihleri arasında Adana’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.