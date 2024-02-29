Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Spor İhtisas ve Çorum Gençlikspor Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz önderliğinde şampiyonada derece elde sporcular Vali Dağlı'yı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Şampiyon raketleri makamında ağırlayan Vali Dağlı, Amasya'da tarihi bir başarıya imza atan Çorumlu raketleri tek tek tebrik etti.

Genç sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu da ifade eden Dağlı, 2024 yılı içerisinde yapılacak olan tüm faaliyetlerde sporculara başarı dileklerini iletti.

Genç raketler Vali Dağlı'ya şampiyonluk kupasını ve Spor İhtisas Kulübü'nün formasını hediye ettiler.