Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kuruluşlararası Masa Tenisi Turnuvası 10-12 Temmuz tarihleri arasında Konya'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcu ve takımın mücadele ettiği şampiyonada Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Özge Öztürk'ten oluşan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın takımı şampiyon olmayı başarmıştı. Önceki gün Çorum'a dönen Çorum kadın ve erkek masa tenisi takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret etti. Şampiyon raketler Çağlar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın takımının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Çağlar, sporcuları tek tek ödüllendirdi.