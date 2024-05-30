Başkanlığını milli takımlar antrenörü Mesut Kuşgöz'ün yaptığı Spor İhtisas Kulübü son yıllarda önemli başarılara imza attı. Bünyesinde Balkan ikinciliği ve sayısız Türkiye şampiyonlukları elde eden sporcuları barındıran Spor İhtisas Kulübü, önceki gün şampiyon sporcuları ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mesut Kuşgöz önderliğinde gerçekleşen ziyarete antrenörlerden Derya Bilgili, Sedef Kuşgöz ve Muammer Kaya, sporculardan Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Yağmur Yeşil, Yiğit Furkan Şimşek, Halil İbrahim Zer, Derin Mülazım, Burcu Asel Tuncer, Ali Said Akdoğan, Murat Mesut Becer, Uğur Memik ve Ege Bolat eşlik etti.



İlk kez Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelen şampiyon raketler Aşgın'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek kupalarını teslim ettiler.

Spor İhtisas Kulübü'nün başarılarını yakından takip ettiğini vurgu yapan Başkan Aşgın, "Kurum kulübü olmamanıza rağmen elde ettiğiniz başarı takdire şayandır. Ben sizleri uzaktan da olsa takip ediyorum. Başarılarınızla gurur duyuyorum. Yeni yapacağım masa tenisi spor salonunda sizlere çalışma imkanı sağlattıracağım. Sizlere de kapımız sonuna kadar açık. Size destek olmak benim öncelikli görevlerimden biri. Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcularımıza da destek vereceğim" dedi.

Spor İhtisas Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz, Aşgın'a teşekkür ederken, katılacakları Balkan ve Avrupa Şampiyonası'ndan derece ile döneceklerinin sözünü verdi.