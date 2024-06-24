4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme Play-Off grubunda son hafta maçında Osmancıkgücü sahasında Mecitözü Gençlerbirliği'ni ağırladı. Osmancık İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, karşılaşmayı ev sahibi Osmancıkgücü 4-3 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 16'a yükselten Osmancıkgücü Play-Off grubunu yenilgisiz şampiyon tamamladı.

OSMANCIKGÜCÜ'NE KUPASI

ÇARŞAMBA GÜNÜ VERİLECEK

16 puanla sezonu şampiyon tamamlayan Osmancıkgücü'ne kupası Çarşamba günü verilecek.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF ) Başkanı Ferhat Arıcı, yarın Osmancık'a giderek düzenlenen törenle şampiyon Osmancıkgücü'ne kupasını teslim edecek.





Editör: RIFAT KARA