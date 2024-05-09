9 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ni bilindiği üzere Mimar Sinanspor şampiyon olarak tamamlamıştı. Ancak Gülabibeyspor’un TFF’ye itirazları nedeniyle bir türlü kupasını alamayan Yeşil-Siyahlı kulüp gecikmeli de olsa bugün kupasını aldı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bugün Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Bosna Parkı’nda kupa töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASGD Başkanı Rıfat Kara, NAMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, kulüp temsilcileri, sporcular ve sporcu ailelerinin katıldığı törenle şampiyon Mimar Sinanspor’a kupası teslim edildi.

Kupa teslim töreninin ardından yemek ikramı ile tören sona erdi.