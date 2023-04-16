BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 2021-2022 sezonu sona erdi.
17 haftalık periyotta yenilgi yüzü görmeyen şampiyon Sungurlu Belediyespor son hafta maçında sahasında Pakro Kimya İskilipgücü’nü ağırladı. Sungurlu İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşma gol duellosuna sahne olurken, karşılaşmayı Sungurlu temsilcisi 4-3 kazanarak sezonu yenilgisiz şampiyon tamamladı.
ŞAMPİYONA KUPASI VERİLDİ
Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kulüp Başkanı Bahri Sezen, Millet İttifakı CHP Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan katıldı. Protokol üyelerinin tebrik merasiminin ardından şampiyon Sungurlu Belediyespor’a kupası teslim edildi.
(Rıfat KARA)