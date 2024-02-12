Yağmur Tur sponsorluğunda düzenlenen U14 Ligi Pazar günü oynanan son hafta Play-Off maçlarının ardından sona erdi. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden H.E.Kültürspor son hafta maçında Hattuşaspor ile karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 14.dakikasında Emir Musap'ın golüyle 1-0 öne geçen H.E.Kültürspor maç sonuna kadar skoru korumayı başararak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten H.E.Kültürspor Play-Off grubunu yenilgisiz tamamlamayı başardı. Hattuşa Gençlikspor ise sezonu üçüncü sırada tamamladı.



KUPALAR TÖRENLE VERİLDİ

Hattuşaspor ile H.E.Kültürspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından İtfaiye Sahası'nda kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, TÜFAD eski Başkanı Remzi Karahan, Yağmur Tur İşletme Sahibi Muammer Gayretli, antrenörler ve sporcular katıldı. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İKİNCİLİK KUPASI VEFASPOR'UN

Yağmur Tur U14 Futbol Ligi'nde ikincilik kupası Vefaspor'un oldu.

Pazar günü İtfaiye Sahası'nda oynanan son hafta maçında Vefaspor ile Osmancık Kandiberspor takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Vefaspor maçı 6-1 kazandı. Bu sonucun ardından 9 puana ulaşan Vefaspor sezonu ikinci sırada tamamlarken, 4 puanda kalan Osmancık Kandiberspor ise dördüncü sırada yer aldı.

