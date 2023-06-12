U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 58 kiloda Türkiye Şampiyonu olan İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez, Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret etti. Başarılı sporcu ve hocalarını tebrik eden Başkan Ali Sülük, Özmez’e başarılar diledi. Özdenur Özmez’in şampiyonluğuyla gururlandıklarını ifade eden Başkan Sülük, “Çıkmış olduğu bu yolda başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim. Sporcularımızda emeği olan antrenörlerimize ve şampiyonumuza nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.