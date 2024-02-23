Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programı gereğince, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bilal Tabur U17 Yıldızlar Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Samet Kayretli, üçüncü oldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, antrenör Çelebi Bayır nezaretinde, 55 kiloda mücadele eden Samet Kayretli, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğüne elde etti. Kayretli, kazandığı bu başarıyla birlikte, bu yıl içerisinde düzenlenecek uluslararası müsabakalarda milli mayoyu giymeye de hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA