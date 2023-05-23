Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar ve Gençler A-B Kategorisi Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Balıkesir’de yapıldı.

3 gün süren şampiyonada, aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Kayretli, 48 kiloda mindere çıktı. Antrenör Çelebi Bayır’ın öğrencisi olan Samet Kayretli, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Türkiye şampiyonluğu müsabakasını da kazanan Samet Kayretli, birinciliği elde etti.