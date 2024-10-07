Ankara Bahçelievler’de bir grup teröristin saldırısında hayatını kaybeden Çorumlu Salih Gevenci mezarı başında anıldı.

8 Ekim 1978 yılında Ankara’nın Bahçelievler semtinde öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden birisi olan Salih Gevenci, Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında bu yıl da anıldı.

Saldırının 46. yılında Salih Gevenci, saat 14.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında arkadaşları tarafından anıldı.

Öte yandan aynı saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar da anıldı.

Editör: Haber Merkezi