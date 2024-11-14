86 yaşındaki Mehriban Sakallı, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Merhum Haydar Ali Başaran ve Elif Başaran’ın kızı, merhum Sadık Sakallı’nın eşi, Sedat Sakallı ve Zeliha Şahin’in anneleri olan Mehriban Sakallı’nın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Almanya’dan Türkiye’ye getirildi. Cenaze, 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 14.30’da Körücek Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

Editör: Haber Merkezi