Kadir Gecesi nedeniyle Sungurlu Ulucami'de kadınlara yönelik yapılan program tövbe istiğfar ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Vaizesi tarafından “Hayatımızı Kur'an'la anlamlandırmak” konulu vaazın yapılıp, Kur'an kursları ve camilerde din görevlileri tarafından okunan mukabelerin toplu hatim duası da yapıldı.

Daha sonra salavat ve tekbirler eşliğinde Sakal-ı Şerif'in ziyaret edildiği programa, Sungurlu kadınlar yoğun katılım sağlarken, kalabalık cami avlusunun dışına taştı.

Editör: Haber Merkezi