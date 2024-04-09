Bugüne kadar ıslah çalışmalarının başlatılacağı belirtilen ancak 10 yıldır bir arpa boyu yol alınamayan Sungurlu İlçe merkezindeki dere konusu yeniden gündeme geliyor.

DSİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; “DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası tarafından önceliklerinden işlerden biri olan ‘Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı’ projesi için Paydaş Katılım Toplantısı 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.00’da Sungurlu Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.”

Toplantıya; Kaymakamlık, belediye, meslek yüksekokulu, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, Hacettepe, Fatih, Sunguroğlu ve Bahçelievler mahalle muhtarları ile diğer ilgili kurumların katılım sağlanması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ