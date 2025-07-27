Seycan Yıldırım’ın eşi, Sadık, Ali, Adnan ve Cemal Yıldırım'ın babaları, Sait ve Ulaş Yıldırım'ın dedeleri olan Sait Yıldırım için düzenlenen 7 yemeği Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Vakıfta Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde yad edilen Sait Yıldırım’ın can yemeğine ailesi ve sevenleri ile birlikte Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saadet Partisi İl Müfettişi Faruk Cıdık, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, CHP önceki dönem il başkanları; Cengiz Atlas, Veli Yalçınkaya, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yöneticisi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karalar, Volkan Sınayuç, ADD Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sadık Yıldırım ve ailesi yemeğe katılanların taziyelerini kabul ederken hep birlikte lokma paylaşımında bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi