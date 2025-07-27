Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kapıkaya Mahallesi'nde organize edilen "Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali" doğayla iç içe spor ve kültür dolu anlar yaşamak isteyenlere kapılarını açtı. 750 rakımda kamp alanında toplanan doğa ve spor tutkunları, çadırlarını kurarak 4 gün sürecek etkinlik maratonuna hazırlandı. Festivalin ilk gününde yamaç paraşütü pilotları deneme uçuşlarıyla nefesleri kesti. Katılımcılar, Kızılırmak manzarasına hâkim 50 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki seyir terasında unutulmaz anlar yaşadı.

Festival boyunca yamaç paraşütü, dağcılık, doğa yürüyüşü, kampçılık, motor sporları, trekking, kano, jetski, tekne gezileri, bisiklet yarışları gibi çok sayıda spor dalında aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca çeşitli workshop çalışmaları ve geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar da ziyaretçileri bekliyor.

Etkinliğe katılan sporculardan Yüksel Yıldız, "İstanbul'dan geliyorum, 15 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Daha önce de bu festivale katıldım, doğasını çok beğeniyorum" dedi. Eren Alkan ise "Kapıkaya'ya dayımla birlikte geldim, çok güzel bir yer. Doğası beni büyüledi" diye konuştu

Çorum'dan gelen yamaç paraşütü pilotu Ali Karınlıoğlu ise "Beni 'Uçan Ali' olarak tanırlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla burada buluşmak çok keyifli. Tüm imkânlar sağlanıyor, her sene dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Muhabir: İHA AJANS