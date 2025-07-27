Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından üniversitelerin Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, mezunları ve dış katılımcılar için uygulamalı eğitim gezisi düzenlendi. Gerçekleştirilen geziler kapsamında rehber adayı öğrenciler, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tarihi ve turistik mekânları ziyaret etti. Kastamonu’ya da gelen rehber adaylarına Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ni temsilen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal tarafından bilgi verildi. Trabzon’dan başlayan gezide rehber adayları sırasıyla Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Karabük illerini gezdi. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, ziyaret edilen tarihi, turistik ve kültürel alanlarla ilgili katılımcılara bilgi aktardı. Gezinin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, Karadeniz Bölgesi’ne yönelik kokart alarak tur düzenleyebilecek.

"48 REHBER ADAYI ARKADAŞIMIZ SEYAHATİMİZE KATILIYOR"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde görevlendirildim ve bu faaliyete üniversitemi temsilen katılıyorum. Şu anda mevcut turist rehberleri, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri ve farklı disiplinlerden ilgili yasa kapsamında bu hakkı elde eden kişilerle birlikte bu geziyi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 48 rehber adayı arkadaşımız seyahatimize katılıyor" dedi.

"KARADENİZ KOKARTI DA ALMAK İSTEDİKLERİ İÇİN BU GEZİYE KATILDILAR"

İlk olarak Trabzon’daki Sümela Manastırı’ndan başladıklarını belirten Haberal, "Ardından Ayasofya Camii, Atatürk Köşkü, Uzungöl Tabiat Parkı’na geçtik. Ordu’nun Boztepe’si başta olmak üzere Karadeniz sahil hattındaki pek çok yeri gezdik. Sinop ve Samsun’daki tarihi ve kültürel değerleri yerinde gördük. Öğrencilerimize, bu mesleğe atılmış ya da atılacak olan kişilere Karadeniz’i anlatmaya çalıştık. Daha sonra Amasya ve Tokat’a geçtik. Her iki ilin de tarihi ve kültürünü yerinde tanıttık. Ardından Çorum’a geçerek, Hattuşa Antik Kenti (Boğazköy) ile Yazılıkaya’yı ziyaret ettik. Buraları da arkadaşlarımıza tanıttık. Çok beğenildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz çok başarılı ve değerli. İnşallah bu 48 rehber adayımızdan sınavı geçenler, her biri birer otobüs ile ayda bir Kastamonu’ya ya da diğer illere turlar düzenleyecekler. Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde rehberlik yapan arkadaşlarımız, Karadeniz kokartı da almak istedikleri için bu geziye katıldılar. Sınavdan sonra Karadeniz’e de turlar düzenleyebilecekler. Bu anlamda bizimle bir haftalık meşakkatli bir gezi sürecine katıldılar. Son durağımız Karabük ve Safranbolu olacak" ifadelerini kullandı.

"HEM TURİSTİK DEĞERLERİ HEM DE GASTRONOMİ LEZZETLERİYLE KASTAMONU BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Geziye katılan Zehra Ercan, "Harika bir yolculuk oldu. Son 2 yıldır Kapadokya Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği yüksek lisansı yaptım. Kokartımı alabilmek için bu uygulama gezisine çıktım. Bu benim ikinci seyahatim. İlkini İç Anadolu’da, ikincisini Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaptık. Kastamonu beşinci durağımız oldu. Trabzon’dan başlayarak Ordu, Sinop, Samsun, Çorum ve Tokat’ı gezdikten sonra Kastamonu’ya geldik. Çok beğendik ve sevdik. Hem turistik değerleri hem de gastronomisi beni oldukça şaşırttı. İnşallah kokartımı aldıktan sonra ilk turumu buraya düzenlemek istiyorum" dedi.

"HİTİT DÖNEMİNE AİT TAPRAMMİ ÇANAĞINI KASTAMONU’YU ZİYARET EDENLERİN GÖRMESİNİ ÖNERİRİM"

Eskişehir’de profesyonel turist rehberi olan Oğuzhan Yük ise, "Toplamda iki bölgede rehberlik yapıyorum, inşallah Karadeniz üçüncü bölgem olacak. Eğitim seyahatimiz Trabzon’dan başladı ve şu anda Kastamonu’dayız. Kastamonu tarihi dokusuyla oldukça etkileyici bir şehir. Özellikle Arkeoloji Müzesi’nden bahsetmek isterim. İçerisinde çok sayıda eser var. En çok dikkatimi çeken ise Hitit İmparatorluk dönemine ait taprammi çanağı oldu. Kastamonu’ya gelen herkesin bu eseri Arkeoloji Müzesi’nde görmesini öneririm" diye konuştu.