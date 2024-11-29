Son günlerde Türkiye ekonomisinde sahte dolar krizi, piyasalarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Yurt dışında basılan ve Türkiye'ye kaçak olarak sokulan dolar sahteler, özellikle 50 ve 100'lük banknotlarla piyasaya sürülerek saklanıyor. Uzmanlar vatandaşların mağdur olması için önerililerde bulundu. Peki Dolar sahte nasıl anlaşılır? Sahte dolar aldım ne yapmalıyım? Eski 100 dolar banknot ne zamana kadar geçerli? Bankalar eski dolar alıyor mu? Dolar hangi durumlarda geçersiz olur? Sahte para nasıl anlaşılır? Sahte doların cezası nedir? Sahte parayı kim inceler? Sahte para basan kişiye ne denir? Eski dolar nerede değiştirilir 2024? $100 kaça bozulur? 100 dolar copy ne demek? Dolar en yüksek kaçı gördü 2024? Dövizciler bozuk para alır mı? ATM dolar bozulur mu? İşte detaylar ve uzmanlardan öneriler!

SAHTE DOLAR BANKA VE ATM SİSTEMLERİNİ ZORLUYOR

Sahte dolar banknotlarının, ATM ve para sayma makinelerinden ayrıştırılamayan geçişler tespit edildi. Bankalar ve döviz büroları, bu gelişme üzerine dolar alımlarını geçici olarak durdurdu. Bankamatikler ve sahte para kontrol cihazlarının güncellenmesi için çalışmaların hızı arttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

SAHTE DOLAR KRİZİ HANGİ ŞEHİRLERDE YAYGIN?

Sahte dolar krizin etkileri İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Adana gibi büyük şehirlerde daha belirgin hale geldi. Döviz büroları, cüzdanları bilgilendirme amaçlı broşürleri asarken, bazı iş yerleri elle yapılan kontrollerle sahte paraları tespit etmeye çalışıyor.

UZMANI UYARDI: VATANDAŞLAR SAHTE PARADAN NASIL KORUNABİLİR?

Uzmanlar, sahte dolar mağduriyetine karşı şu önerilerde bulunuyor:

Bankalar Üzerinden Alım Yapın: Dolar alımlarınızı mutlaka yerine getirerek gerçekleştirin.

Makbuz ve Seri Numaraları Alın: Döviz bürolarından alınan paraların seri numaralarının makbuz üzerine yazılmasını talep edin.

Kart Kullanımı: Döviz ödemeli kart kullanımı, sahte para riskinin.

Fotokopi ve Kaşe Talep Edin: Bankalardan nakit para alırken banknotların fotokopisini çekerek kaşe ile belgeleyin.

SAHTE DOLAR NEREDEN GELDİ?

Güneydoğu bölgesi ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye kaçak olarak sokulduğu belirtilen sahte dolarların ilk olarak turistik amaçlı kullanıma girildiği iddia ediliyor.

PİYASADA NE KADAR SAHTE DOLAR VAR?

Sahte dolar miktarının 600 milyon doları belirtiliyor. Bazı kaynaklar, bu rakamın 1 milyar doları aşabileceğini ifade ediyor. Ancak Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Methi Şeren, bu iddiaların abartılı olduğunu ve panik havası yaratıldığını belirtti.

SAHTE DOLAR NASIL AYIRT EDİLİR?

Orijinal dolar banknotlarının bazı güvenlik özelliklerine dikkat ederek sahte paraları ayırabilirsiniz:

Renk Değiştiren Mürekkep: 50 ve 100'lü banknotlarda yer alan sayılar, dik çizgiler yeşil, açılım noktaları siyah görünür.

Mikro Yazılar: Banknot üzerindeki küçük yazılarda "USA", "ONE HUNDRED" gibi ibarelere dikkat edin.

Renk farklılıkları: Orijinal banknotlar, baskıya göre yeşil, mavi ve turuncu gibi renk güçleri taşır.